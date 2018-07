Kinnisvaraturul käib vilgas vigade parandus

Stabiilne kinnisvaraturg ja kasvavad palgad on soosinud kinnistute soetamist. Paljud pered on sealjuures oma esimese kodulaenu kas juba tasunud või on laenujääk sedavõrd madal, et olemasolevat kinnisvara saab seada eramu ehitamiseks võetava laenu tagatiseks. Kinnistute soetamist soodustab Arco Vara maakler Gari Selgise sõnul ka see, et inimestel on piisavalt palju sääste hinge taha kogunenud. Samuti on olemasolevate korterite hinnad kasvanud piisavalt, et elamut osta või ehitada soovivad inimesed saavad eluaset vahetada.