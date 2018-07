Tallinna serva kerkib uus haruldase projektiga elurajoon

Ehitus- ja kinnisvaraettevõte YIT Eesti on otsustanud alustada kiiresti arenevasse Järveküla piirkonda looduskesksete kortermajade rajamist luues uue tervikliku elukeskkonna koos haljastuse, mänguväljakute ja kergliiklusteedega.

Lähitulevikus loodetakse rajada Marjamaa-nimelises elamuarenduses ligi paarisada uut kodu, mille elanike tarbeks luuakse muruplatsid ja mängu- ning spordiväljakud. Põneva lisana on projekti juures kogukonnaaia kavandamine. Lisaks rajatakse uute elamute ümbrusse kergliiklusteed, mis ühendatakse selles piirkonnas juba varem rajatutega.

«Marjamaa elupiirkond plaanitakse rajada ligi 13 hektari suurusele maa-alale ja meie eesmärk on luua terviklik piirkond, kus peredel on mugav ja turvaline elada ning kodu juures aega veeta. Rae vallas asuva uue elukeskkonna eeliseks on ümbritsev rohelus ja looduslähedus ning kiire ühendus südalinnaga,» selgitas YIT Eesti juhatuse esimees Margus Põim.