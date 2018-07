Sir David Attenborough annab nõu: kuidas turgutada tagaaias tegutsevaid mesilasi

Looduseuurija, ajakirjanik, loodusfilmide autor ja loodusteaduse populariseerija David Attenborough näib teadvat elusloodusest kõike. Ükskõik, milles küsimus ka ei seisneks - rüütliks löödud vanahärral on lahendus peas juba küpsemas.

«Praegusel ajal aastast näivad mesilased uimased ja justkui oma surmaune lävel, tegelikult on aga asi kaugel sellest. Mesilased on pärast pikka tööpäeva lihtsalt väsinud ning neil ei ole teinekord piisavalt energiat, et tarru naasta,» rääkis Attenborough.