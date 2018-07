Kirjus uusarenduste meres troonib kvaliteet

Stiilne linnakodu, mis on ümbritsetud mere ja metsaga, olles samas kesklinnast vaid seitsmeminutilise autosõidu kaugusel. Kvaliteetsed ja hea planeeringuga korterid on täiuslikud peredele, kes väärtustavad oma aega.

Kopli liinid ei kõla kõigile just kohana, kuhu elama kipuks. Kes aga veidigi Põhja-Tallinna arenguga kursis on, need ruttavad kiirelt endale Kopli liinide arendusse kortereid soetama. Reisneri sõnul on jutud Kopli liinide muutumisest uueks Kalamajaks igati uskumist väärt.