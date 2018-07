Oksjonikeskkonnas saab endale soodsalt napsata uue konteinermaja

Soojustatud konteinermajad Harku vallas ootavad uusi omanikke. Majad, mõõtudega 2,5 meetrit korda 6 meetrit on justkui puhtad lõuendid, mida saab enda äranägemise järgi kujundada.

Majad on soojustatud ning puidust akendega. Valida on puit- või metallist karkassiga majade ning puit- või hooldusvaba plekkfassaadiga majade vahel. Katused on valtsplekist, majaga tuleb kaasa ka veerenn. Huvi korral saab soetada lausa mitu maja korraga.