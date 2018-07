Fotod: eriprojekti järgi valminud moodne suvila ootab uut omanikku

Stiilse suvemaja keskpunktiks on pärastlõunasele ja õhtusele päikesele avatud terrass, mis on täies ulatuses renoveeritud 2015. aastal. Majale lisaks saab uus omanik ka Peep Jänese projekteeritud kasvuhoone, mille katuselt võib leida igapäevase tarbeveemahuti. Tänu erakordselt nutikale ning eristuvale planeeringule on majas hulgaliselt magamispinda - viie toa peale on ühtekokku lausa kümme voodikohta.