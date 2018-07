Paljud roosikasvatajad jätavad teadmatusest tegemata olulise hooldusvõtte

Tihti kipuvad eriti algajad roosikasvatajad arvama, et roosidele piisab kevadisest ja hilissügisesest hooldamisest, ülejäänud aja saavad lilled ise hakkama. See ei pea aga sugugi paika.

Kui selle peale ikka tullakse, et kuival ajal on roosile juua vaja (vähemalt 1-2 korda nädalas), siis suvine väetamine unustatakse reeglina ära ja piirdutakse vaid kevadisega, ütleb asjaarmastajast pika kogemusega roosikasvataja Raina.

«Olen selline hobikasvataja, kelle käest ikka nõu küsitakse, peamiselt just seda, kuidas ma oma roosid nii ilusti õitsema saan. Ja peaaegu alati selgub, et puudub teadmine suvise väetamisvajaduse kohta,» räägib Raina ja lisab, et lillele on ikka jõudu vaja.