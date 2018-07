Harjumaa eramajad kallinevad jätkuvalt

Juunis pakuti portaali KV.EE kaudu Harjumaal müügiks 1753 maja. Majade pakkumishind oli keskmiselt 1367 eurot ruutmeetri kohta. See on aastatagusest kuus protsenti kõrgemal.

Sarnaselt Tallinnale on portaalis KV.EE tõususuunas liikumas Tallinna naabervaldade aktiivsema majade turu hinnad.

Analoogselt korterite turule on majade hinnatõus mõõdukas, mis jääb samasse suurusjärku keskmise sissetuleku kerkimisega. See tähendab, et majade hinnad ei jookse ostjatel eest ära ja ostjad saavad ostuotsust rahulikult kaaluda.