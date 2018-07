Aiamööblit varudes arvesta nii päikese kui vihmaga

Kaup24 turundusjuhi Rauno Kristjani sõnul on sel aastal aiamööbli müük tõusnud 30 protsenti võrreldes eelmise aastaga ning eestlaste poolt kõige ostetumaks tooteks on nii plastikust, punutistega, kokkupandavad kui ka puidust toolid.

«Toolide valikul tuleb silmas pidada, mis otstarbel tooli vaja on – pigem hommikukohvi nautimiseks või on soov ka aeg-ajalt korraldada suuremaid lõuna- või õhtusööke. Viimase valiku puhul on targem valida tugevama toetusega tool, mis oleks vastavuses ka laua mõõtudega,» soovitas Kristjan.

Lisaks välitingimustes kasutatavatele toolidele, jõuavad eestlaste ostukorvi sageli ka lauad. Aialaudade puhul soovitab Kristjan arvestada asukohaga, kuhu mööblit paigutada kavatsetakse. Samuti tasub mõelda lauakattele, olgu see siis vakstu või laualina, mis vihma või päikese eest kaitset pakuks.

Uustulijateks võrkkiik ja päikesevarjud

Eestlased on see kevad-suvi suurt huvi näidanud päikesevarjude vastu, mis kuumal suvepäeval jahutavat varjualust pakuvad. Eestlaste suureks lemmikuks on osutunud ka erinevad võrkkiiged, mis pakuvad nii ideaalset puhkamisvõimalust keset loodust kui ka mõnusat kohta raamatu lugemiseks. Kõige populaarsemad on puuvillasest riidest valmistatud võrkkiiged, mille mõlemal pool otsades on köie otsad ehk kiike saab mugavalt kahe puu või posti vahele kinnitada. Võrkkiikesid on nii erineva kinnitussüsteemi, suuruse kui ka materjaliga, nii et igaüks saab vastavalt enda vajadustele sobiva valida.