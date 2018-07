Kinkelepingut sõlmides tasub seada isiklik kasutusõigus

Enamasti tuleb kinnisvara kinkimine kõne alla sugulaste või muul moel lähedaste inimeste puhul. Näiteks soovivad lapsevanemad olla 100 protsenti kindlad, et neile kuuluva korteri tulevasteks omanikeks saavad justnimelt nende järglased. Juhul, kui kingitakse kinnisvara, mida kinkija ise ega keegi kolmas eluasemena ei kasuta, on olukord veidi lihtsam kui vastupidisel juhul.

Kinkelepingu sõlmimisel tasub seada isiklik kasutusõigus, et tagada kinnisasja edaspidine eluasemena kasutamine. Kui kinkija soovib olla kindel selles, et tema ise või keegi kolmas saab kingitavat kinnisasja pärast kinkimist ikkagi edasi kasutada, tuleb oma soovidest notaribürood teavitada.

Võib tunduda, et isikliku kasutusõiguse seadmine sugulaste või lähedaste inimeste puhul on ülemäärane ja seab justkui kahtluse alla kõnealuste inimeste vahelise usalduse. Selline suhtumine on arusaadav. Kahjuks on elu näidanud, et inimsuhete puhul võib kõik hetkega muutuda.