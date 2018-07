Tallinnas uut korterit varsti alla 2000-eurose ruutmeertrihinnaga kätte ei saa

«Ehitushind on praegu 1 300 eurot ruutmeeter ja see kerib tööjõukulude tõusu ning inflatsiooni tõttu veelgi. Sellele lisandub krundi, kommunikatsioonide ja turunduskulude maksumus,» lisas Vahter.

«Mäng käibki selle 1900–2000-eurose ruutmeetri ümber, mille vahemikus on ostjate huvi kõige suurem. Praegu on osadel arendajatel veel käes varem ostetud krundid ja sõlmitud lepingud, aga kui need lõpevad, siis 2019. aastal pole Tallinnas lihtsalt odavamalt võimalik kortermaja arendada,» prognoosis Vahter.

«Asukoht on kaugem, aga paljud ostavad lihtsalt hinda. Näiteks Tallinnasse värskelt kolinud inimesed on asukoha ja veendumuste osas palju leplikumad,» rääkis Vahter.

Mida kaugemale Tallinnast, seda suurem on investeerimisrisk. «Üleüldse on Eestis peale Tallinna ja selle lähivaldade 3-5 tõmbekeskust, kuhu on uute korterite rajamine majanduslikult võimalik. Pealinnast kaugemal on maa küll odavam, aga mida suurem distants, seda hiljem jõuab sinna investeeringuraha ning lahkub ka võimaliku probleemi korral esimesena,» ütles Vahter.