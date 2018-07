Eesti aiapidajailegi peavalu valmistava taime levitamine tõi esimesed trahvid

Suurbritannias said kaks koduomanikku esimest korda kompensatsiooni selle eest, et nende maale oli levinud pargitatar - taim, mis oma intensiivse leviku ja väga hea kasvuga hirmutab ka paljusid Eesti aiapidajaid.

Kuigi Network Rail polnud esialgu hüvitise maksmisega nõus ja otsuse edasi kaebas, jäid nad kaotajaks ka teisel korral, sest Suurbritannias on ette nähtud, et kõiki kohalikule loodusele ohtu kujutavaid invasiivseid taimi tuleb kontrolli all hoida ja kui seda ei suudeta, nende levitamise eest vastutada.