Uuring: üllatavalt suur hulk inimesi sooviks oma kaaslase voodist välja visata

57 protsenti küsitletuist tunnistas, et on keset ööd teise tuppa hiilinud, et elutähtsad unetunnid täis saada. Kolm inimest neljast on sealjuures nõus ohverdama iseenda unetunnid, et kaaslane vaikust ja rahu saaks. Mis veelgi huvitavam - 51 protsenti küsitletud paaridest oli üksmeelel, et kaaslasega ollakse termiliselt erinevatel lainetel, kus ühe jaoks on sobivaimaks uinumiskeskkonnaks soe tuba, samal ajal kui teine eelistaks pigem jahedust.