Kaks asja, mida peaksid tegema oma kodus, et vananemist aeglustada

Säästliku eluviisi portaal TreeHugger kirjutab, et kodune keskkond mängib lisaks liikumisele ja toitumisele märkimisväärset rolli selles, kui kiiresti või aeglaselt me vananeme.

On kaks peamist punkti, mida kodus silmas tuleks pidada, et vananemisprotsessi aeglustada.

Segamini kodu tekitab pingeid ja stressi, organiseeritus ja kord on aga vastupidise efektiga. Kui oled seda tüüpi, kellele loominguline segadus sobib, ei pea sa kõiki asju joonlaua järgi riiulisse sättima, kuid mustad nõud kraanikausis, naksuv räpane põrand ja puhastamata vannituba on stressiallikaiks igaühele, isegi, kui mõni üritab väita, et ka see tema loomingulise segaduse loomulikuks osaks on. Diivanil vedelev pleed või raamatukuhi põrandal ei ole probleem. Tolm ja mustus on.