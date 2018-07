Pärnus on müügile tulnud meisterlikult sisustatud korter

Pärnu rannarajoonis on müügile tulnud avar korter, mis on ehitatud kokku kahest väiksemast.

Ruumide planeerimisel ja materjalide valikul on kasutatud sisekujundaja abi, mistõttu tulemus on suurepäraselt õnnestunud.

Korteril on kaks suurt rõdu - elutoast saab astuda merepoolsele rõdule (21m2) ja oma rõdu (14m2) on magamistoal.

Silmatorkavamatest disainelementidest leiab kodust Herzog & De Meuron; valgustid, eritellimustööna on valmistatud baarilett, kabineti mööbel, seinakapid ja seinariiulid.

Pööratav, korstna otsas rippuv kamin on Eurofocuse toodang, pärit Prantsusmaalt. Silmatorkav on ka Systempooli vann leiliruumiga vannitoas.

Põrandaparkett on niinimetatud industraalparkett (sama põrand on näiteks KUMU-s); Faktuursed krohvitud seinad on siinsete maalrite ühislooming.