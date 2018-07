Fotod: katse selgitas välja, milline kole tõde peitub ilusate kinnisvarapiltide taga

Briti tarbijagrupp tegi katse, milles külastati 30 korterit, mille kinnisvarakuulutused praegu aktiivsed on. Fotod olid kõigil kaunid ja korralikud – nii nagu kinnisvaraspetsialistid juhendavad. Tegelikkus, vahendab The Sun, osutus aga hoopis teistsuguseks.

Lisaks selgus, et 20 protsendil kodudest on probleeme liigniiskuse ja isegi hallitusega, kuid kuulutused, mille taga olid sageli elukutselised maaklerid, vaikisid selle tõsiasja muidugi maha.

Kui maakleri tähelepanu hallitusele juhiti, vastas üks neist, et see pole midagi erilist – nii võivat minna igas korteris. Teine ütles, et ta ei saa korterihuvilistele öelda, et tegu on hallitusega, sest ekspertiis pole seda kinnitanud.