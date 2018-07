Eesti aednik: aiapidajad teevad vihmaste ilmadega ühe suure vea

Tõde on, et vihm ei kasta maapinda piisavalt, et kasvatatavad kultuurtaimed sellest midagi saaksid.

Aiapidaja Getter veendus selles sel suvel sajaprotsendiliselt. «Soovitan kõigil, kes arvavad, et vihmast, ka tugevast vihmast, piisab aia kastmiseks, minna pärast sadu aeda ja sonkida natuke mullas,» ütleb Getter.

Kui paar nädalat tagasi kõvasti sadas, loobus Getter õues kasvavate taimede kastmisest ja hoolitses ainult kasvuhoone eest. Suur oli tema üllatus, kui aias taimed longu vajuma hakkasid.

«Kui natuke märga mulda pealt ära kaapisin, selgus, et all on peenar tuhkkuiv. Vihm oli kastnud vaid sentimeetri või paar, kuigi sadanud oli mitu päeva,» ütleb naine.

Nii sai ka temast samasugune hull nagu paljunaerdud Tallinna haljastustööline, kes saju ajal puid kastis. «Mina kastan nüüd ka oma aeda iga päev, sadagu või ei. Elupuid kastsin alles paar päeva tagasi paduka ajal, nad ei saa sellest vihmast midagi,» räägib Getter.