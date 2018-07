Oksjonikeskkonnas on pakkumisele tulnud üheeurone korter

Osta.ee oksjonikeskkonnas on üheeurose alghinnaga müüki paisatud üks üsna elamiskõlbmatu eluruum. Pakkumise tagatisrahaks on 50 eurot, mis broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja osta.ee e-kontolt ning enampakkumise võitja tagatisraha tagastatakse peale arve tasumist. Korteriomandiga tutvumiseks tuleb aga pöörduda Vigala osavallavalitsuse poole.

Enampakkumisel osalev inimene peab pakkumist tehes kinnitama, et on vara põhjalikult üle vaadanud ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest, piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest.