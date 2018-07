Korterit müües mängivad võtmerolli kaks peamist tegurit

Korterit müües on hinnal kahlemata juhtiv roll mängida. Müük saab aga teoks vaid juhul, kui ostja ja müüja arusaam hinnast kattub. Korteri müügihinda mõjutavad mitmed asjaolud, millest tähtsaimateks on asukoht, suurus, korrasolek ning korteriga seonduvad edasised hooldustööd.

Korteri müügikuulutust vormistades on oluline panustada kvaliteetsetele piltidele, telefonipildid antud juhul kõige paremat efekti ilmselt ei anna. Samuti on levinud tõde see, et tühja korterit müüakse keskmiselt poole kiiremini kui eluruumi, milles omanik parasjagu sees elab.

Piirkonna turusituatsioon

Hinda mõjutab ka piirkonna turusituatsioon. Ehk siis, korterirajooni turusituatsioon ja piirkonna tegelikud müügihinnad. Õige müügihinna määramine pole aga sugugi nii lihtne kui esmapilgul tunduda võib, märkis kodit.io piirkonnajuht Timo Olonen. Kuigi enamik vaatab koheselt korterimüügitehingute statistikat, siis ainuüksi selle põhjal otsuseid teha ei maksa.

Korterimüügitehingute statistikas esitatavad andmed korterite kohta on üsnagi piiratud, mistõttu võib nende andmete põhjal olla raske järeldusi teha. Lisaks võib mõnes piirkonnas tehtud tehingute arv isegi aasta lõikes olla niivõrd väike, et vettpidavast hinnatasemest on raske ülevaadet teha.

Korteri müügiaeg

Korteri müügiaja all mõeldakse aega müügi alustamisest kuni ostupakkumise vastuvõtmiseni. Korteri müügiaeg on kriitiline tegur kahel põhjusel. Esiteks - mida pikemalt on korter müügis, seda tõenäolisemalt selle turuhind langeb. Teiseks – aeg on raha. Mida pikemaks venib müügiprotsess, seda suurem rahakadu eluruumi müüvale inimesele.

Tasakaal on A ja O