Fotod: tundmatuseni muudetud Lasnamäe nõukaaegse paneelika korter

Pae pargi servas asuv korter on täielikult renoveeritud, tehtud on ümberplaneering ja projekt kooskõlastatud. 45-ruutmeetrises kodus on kolm tuba: kaks magamistuba ja kööginurgaga elutuba.

Köök on väga kvaliteetselt sisustatud, kasutatud on kvartsi ja kvaliteetseid furnituure. Lapse magamistoas on äge poolkorrus, kus asub voodi, selle all on garderoob.