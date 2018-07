Remondiblogi: andke nõu, kuidas korterisse sauna kavandada

Leiliruum saab olema vannitoa üks osa, st siseneda saab sinna vannitoa kaudu. Ruumi mõõdud on 1,34x1,39 meetrit: see tähendab, et sirgelt pikutama sinna ei mahu. Mõnele võiks see olla deal breaker, kuid meid see väga ei heidutanud.