Eesti perenaine soovitab, kuidas köögis lihtsa nipiga arvestatavalt säästa

Talle hakkas asi vastu: kulud suurenesid, samas ei tundunud mõistlik ka kogu see paberi raiskamine. Tuli leida alternatiiv ja ega see end kaua otsida lasknud.

«Ühel hetkel avastasin, et mul on ju terve sahtlitäis köögirätikuid. Rohkem kui pooled neist pole kunagi kasutust saanud. Asendasin majapidamispaberi köögirätikutega,» ütleb Brit.

Nüüd on nende peres reegliks, et korraga on kasutusel 1-2 rätikut ja igal õhtul viiakse need mustapesukorvi ning võetakse uued. Paberit ei kulu enam peaaegu üldse - alles on need majapidamises veel peamiselt pliidiplaadi poleerimiseks ja akende pesemisel akna kuivatamiseks.