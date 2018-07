Fotod: neljalapseline pere elab väga kummalises majas

Benjamin ja Ingrid Hjertefloger on ehitanud endale ühe kõige energiasäästlikuma maja, mida välja mõelda annab: nende maja, tavalist pereelamut, ümbritseb kasvuhoone, mis aitab kodu soojana hoida, vahendab Theepoch Times.

Sandhorney saarel asuv kodu asub 360 klaaspaneelist ehitatud kupli sees. Kupli all asuv maja on ehitatud savist, liivast, põhust ja puidust. Neil on ka sisseehitatud veeringlussüsteem, tänu millele nad saavad vett taaskasutada. Seda puhastavad liivafiltrid.