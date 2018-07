Väga sage viga, mida oma kodu remontivad inimesed teevad

Nimelt otsustatakse liiga sageli kokku hoida materjalidelt ehk siis osta odavat ehitusmaterjali arvates, et pole vahet, palju miski maksab, kvaliteet on ikka sama. Paraku pole see sugugi tõsi.

Kindlasti on säästmine ahvatlev, kuid odavamad materjalid on lühema elueaga. Näiteks on praegu väga aktuaalne terrasside ehitamine, aga odavam terrassilaud on kas kehvemini töödeldud või lihtsalt õhem, mistõttu tema vastupidavus on märksa väiksem kui kallimatel.