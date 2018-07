Kiuslik naabrimees kutsus muruniitmisäri püsti pannud väikemehele politsei

Kogukonnale appi tõtanud 12-aastasest Reginald Fieldsist on saanud oma naabruskonna märter. Vanema vennaga muruniitmisäri püsti pannud väikemees on jäänud hambu kiuslikule naabrimehele, kes oma pahameelest ka ametivõimudele teada andis.

Kogemata valet murulappi niitnud poisikeste ärile mõjus sedalaadi «turundus» aga üsna positiivselt. Poistel on nüüd päevas neli kuni viis broneeringut ning näib, et suvevaheaja lõpuni on poisikluttidel käed-jalad tööd täis.