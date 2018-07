Suurepärase välimusega sisekujundusdetaili on väga tüütu puhastada

Tegemist on mosaiikplaatimisega. Purukslöödud plaaditükkidest kombineeritud mosaiigid näevad väga efektsed välja nii vannitubades, tööpindadel, tagaseintes kui ka esikupõrandatel. Aga neid on väga tüütu puhastada, vahendab Apartment Therapy.

Vuugivahede puhastamine pole niisamagi mingi rõõm - need võtavad hästi mustust külge ja seda sealt välja saada on päris keeruline, kui liiga pika vahe sisse juhtud jätma.

Mosaiikplaatidega on asi lihtsalt veel hullem: vuugid jooksevad igas võimalikus suunas, risti ja põiki. Head meetodit puhastamiseks on äärmiselt keeruline leida. Asjaarmastaja paigaldatud mosaiik pole enamasti ka täiesti tasane, mis tähendab, et tekivad kõrgemad servad, kuhu mustus hõlpsamalt koguneb.