Fotod: Tallinna vanalinnas tuli müügile väga haruldane korter

Tallinna vanalinnas Kuninga tänavas on müüa väga ebatavaline korter: kahel tasapinnal, sealhulgas keldrikorrusel asuv kodu on äärmiselt põneva planeeringuga.

Kahetoalist 50-ruutmeetrist korterit iseloomustavad sopilisus ja võlvlaed, mis ei lase unustada, et tegemist on aastasadu vana vanalinna elamuga - maja on ehitatud 15. sajandil.