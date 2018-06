Foto: hakkaja naise tõeline säästumeetod koleda põranda parandamiseks

Just üürikorteri kole põrand oli see, mis tõukas blogija Medinat katsetama oma esikus üsna huvitavat põrandakattematerjali: tapeeti.

Medina valikuks osutus vinüültapeet, mille tagumine külg on juba liimine, nii et tapeediliimiga mässamine jäi ära. Aga ta kinnitab, et ka klassikalise liimimistöid eeldava tapeediga on asi täiesti tehtav.