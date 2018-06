Raevust naabrilaste basseini pooleks lõiganud mees sai lähenemiskeelu

63-aastane britt Stephen Gee ei suutnud taluda, et tema naabri Jason Little´i lapsed basseinis mängides kilkasid. Raevunud mees läks ja lõikas laste basseini lihtsalt pooleks. Teo eest määrati talle lähenemiskeeld, vahendab Daily Mail.

Viimastel aastatel on üle maailma üha suuremaks probleemiks saanud tõsiasi, et naabrid ei suuda enam taluda oma koduaias mängivate laste hääli. Ka Eestile olulisemalt lähemates riikides, näiteks paaris Norra ja Soome linnas, on koduaedades batuudid keelatud, sest seal mängivad lapsed häirivad naabreid.

Gee juhtumi puhul oli batuudi asemel probleemiks bassein, kus lastel mängida lubati. Öösel hiilis mees naabrite aeda, lõikas basseini külge augu ja lasi selles olnud 15 000 liitrit vett naabrite aeda voolata.

Paraku jäi Gee naabripere turvakaamera vaatevälja ja seega ka vahele. Hoolimata sellest ta end süüdi ei tunnistanud, kuid mõisteti siiski süüdi ja sai lähenemiskeelu.

Little´i pere on karistusega väga rahul. «Ta ähvardas mu lapsi ja üritas neile selgeks teha, et nad ei tohi oma koduaias mängida. Samuti ütles ta mitu korda, et sunnib meid ära kolima,» rääkis Jason Little pärast otsuse tegemist.

Little´i pere oli naabri kohta mitu korda kaebusi teinud, kuid et ähvardused olid suulised, oli väga raske tõestada, et Gee päriselt midagi sellist öelnud on.