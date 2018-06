Fotod: Saaremaal tuli müügile saare haruldasemaid kinnisvaraobjekte

Tegemist on kinnistuga Sõrve sääre tipus. Kinnistu naabriks on legendaarne tuletorn, kinnistu juurde kuulub oma rannajoont tervelt 130 meetrit.

Juurdepääs on hea, tagatud mööda asfalteed. Kinnistul on looduslik haljastus. Pakutaval maatükil on peal hoonestus, kõrvalkinnistul tegutseb restoran Sääre Paargu.