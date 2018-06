Huvi räämas Austraalia maja vastu on osutunud üllatavalt suureks

Üsnagi elamiskõlbmatu maja Austraalias on juba enne oksjoni algust pälvinud vähemalt 15 000 huvilise tähelepanu. 30. juunil oksjonile minev kinnistu vajab enne sissekolimist korralikku iluravi.

Möödunud nädalal turule paisatud majas on kaks magamistuba ja üks vannituba, vahendab realestate.com.au. Lisaks on ka hooletusse jäetud aianurgake, kus rohenäppudest uutel omanikel kindlasti põnev toimetada on.