Spetsialist soovitab: kuidas valida sobiv külmkapp?

Laias laastus jagunevad külmkapid tüübi poolest kaheks: sügavkülmikuga ja sügavkülmikuta mudeliteks. Tehnikakaupluste Expert turundusjuhi Joonas Kulli sõnul eelistavad tarbijad neist üldjuhul esimest. «Üldreegel ütleb, et väiksema pere ja väiksema köögiga tarbijad soetavad pigem sügavkülmikuga mudeleid, kuna esimesel juhul ei ole suuremaks sügavkülmikuks vajadust ja teisel juhul hoiab see ruumi kokku,» märkis Kulli.

Kuna erinevalt pesumasinast, mis kulutab energiat vaid pesupesemise ajal, on külmkapp alati töös, on kõrge energiaklassiga mudeli valimine Experti esindaja sõnul esmajärgilise tähtsusega. «Kõige parema hinna ja tasuvuse suhtega on A++ energiaklassiga külmkapimudelid. Sellest kõrgema energiaklassiga masinad on küll mitusada eurot kallimad, aga ei taga seeläbi oluliselt kõrgemat energiasäästu ning tõenäoliselt ka mitte rahalist kokkuhoidu. Sellisel juhul on tasuvusaeg oluliselt pikem kui külmkapi eluiga,» selgitas Kulli.