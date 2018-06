Roosikasvatajate seas levib jõudsalt üks alusetu müüt

Nimelt on paljud kasvatajad veendunud, et kõige parem rooside kasvukoht on täispäikeses ja tuulevarjus. Rooside päikeselembus peab tõesti paika, kuigi leidub ka neid, mis vähe varjulisemas kohas kenasti hakkama saavad.

Aga et täiesti tuulevaikne kasvukoht roosidele parem on, see on vaieldav. Nimelt tunnevad lisaks roosidele end lauspäikeses ja täielikus tuulevaikuses hästi ka just need kõige suuremad vaenlased – kahjurid.

Roosikasvataja Riina, kellel roose nii põhikodus Kesk-Eestis kui maakodus Hiiumaal ütleb, et kui põhikodus kasvavad roosid majaesisel, kus pole päeval tuulepoegagi, siis Hiiumaal on lillepeenar meretuultele üsna avatud kohas. Roosid kasvavad paremini aga just Hiiumaa suvekodus.

«Olen kindel, et tuul on roosidele hea. Kindlasti mitte marutuultele avatud koht, kus tormid neile kergesti liiga võivad teha, aga täiesti tuulevaeses majaesises mandril on kogu aeg mõni kahjur sees ja vaja ikka-jälle tõrjuda,» sõnab Riina.

Seevastu Hiiumaal pole roosidel mingit muret: tuul liigub piisavalt, et enamikul kahjuritest oleks ebamugav seal tegutseda.