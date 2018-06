Tänavu ründab kasvuhooneid vihaselt üks raske kahjur

Tegemist on karilasega, kes armastab väga taimede õrnu osi ja nende mahla. Tüütu on tema juures see, et kuna taimelehtede alumisele küljele kogunenud järglasi kaitseb vahakiht, ei mõju neile ka leebemad tõrjeviisid.

Karilasega on väga hädas näiteks hobiaednik Kertu, kellel elutsevad tüütud putukad kasvuhoonesse istutatud maasikataimedes. «Siiani on nad ainult maasikates. Ma mõtlen iga päev kasvuhoones käies, kas peaksin maasikad välja viima või on see just hea, et nad seal on, sest tundub, et maasikad hoiavad karilased paigal, kõik teised asjad on esialgu veel puutumata,» mõtiskleb naine.

Aednik Triin kasvatab tänavu teist hooaega taimi lõpuks karilasevabas kasvuhoones, vähemasti seni. «Võitlesin temaga kolm aastat. Alustasin ikka rohelisest seebist, no ei midagi. Esimesel aastal läks mul terve kasvuhoone tühjaks, alustas paprikataimedest ja lõpuks tappis kurgid ja tomatid ka ära,» räägib Triin.

Teisel aastal vahetas naine mulla ja katsetas liimpüüniseid, mis aitasid küll karilasepopulatsiooni kontrolli all hoida, aga lahti ta neist ei saanud. Kolmandal aastal tuli kasutusele võtta ekstreemsed meetodid. «Viisin kasvuhoonest kõik asjad välja. Pesin seinad ja laed puhtaks. Pesin puhtaks kõik asjad, mis kasvuhoones olid. Tegin kolm päeva jutti kevadel väävlisuitsu. Ja vot nüüd julgen öelda, et enam nad mind ei kimbuta,» sõnab Triin.

Kumbki naistest ei taha kasutada kangeid taimekaitsevahendeid, nii et neid nad karilasetõrjeks proovinud ei ole, pealegi ei saa neid kasutada, kui taimed juba vilju kannavad.

Triin ütleb, et tänavu suvel hoiab ta küll hinge kinni, sest kardab, et karilane tuleb tagasi - kõrged temperatuurid on karilase lemmikud. Ses suhtes on vihmased suved head, seda tüüpi kahjureid on siis vähem.

Et karilane end sinu kasvuhoones sisse ei seaks: