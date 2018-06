Koduostja peab pettumuse vältimiseks põhjalik olema

Võrreldes isegi kümne aasta taguse ajaga, on endale kodu ostmise juures nii mõndagi muutunud. Seda kinnitab ka Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Ketlin Jundas. «Praegu korterit ostes ja plusse ning miinuseid kaaludes peavad kalkulatsiooni sisse kuuluma ka sama objekti tuleviku realiseerimisvõimalused. Ehk peale selle, et ostan endale kodu, pean mõtlema, mis on sellesama korteri tulevikuperspektiivid, kui ise sellest mingil põhjusel välja kasvan,» selgitab ta.