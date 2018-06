Tomati kärpimisel tehakse sageli viga, mis taimelt kogu jõu võtab

Aiapidaja Õie, kes elus ka mitmes suures kasvuhoones tööl on olnud, ütleb, et inimesed eksivad tomatilt lehti ja võrseid murdes sageli, kuid üht viga kohtab tema meelest teistest enam.

Paraku aga võetakse nii tomatilt ära ka võimalus jõudu ammutada. «Iga kobara alla tuleks jätta ikka üks-kaks lehte, et taim saaks piisavalt jõudu vilju kasvatada. Eks nende lehtedega ongi nii, et kui neid on liiga palju, läheb taime energia nendega tegelemiseks ja viljadeks jõudu ei jätku. Kui aga liiga vähe, on jälle häda,» sõnab naine.