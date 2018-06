Eesti kinnisvaraturult on puudu korterid, mida inimesed tegelikult väga ootavad

Inimeste ootused uuele elukohale on pelgalt üks tahk väikeste korterite ehitamise ja üleüldise vajaduse temaatikas. Praktiline elu on näidanud, et inimeste unistused ja tegelikud võimalused ei ole mitte alati kooskõlas. Täna on turul pigem olukord, et isegi kui inimesed tohutult tahaksid elada minimalistlikes tingimustes ja pank annaks selle ostuks laenu, siis paneb riik oma käe vahele.

Kui kohalik omavalitsus läbi planeerimismenetluse ikka ei võimalda väikesi kortereid juurde ehitada ning arendajatel seda vajadust ametnikele selgeks teha, siis mikrokortereid ei tulegi turule juurde. Omavalitsuse roll kogu protsessis on keskne, mispärast olemegi sageli olukorras, kus tegelikult linna arhitekt X otsustab ainuisikuliselt, millistes elutingimustes peaksid inimesed elama. Õhus on pinget, kus ühel pool rindejoont on tänane turuseis ja nõudlus ning teisel pool omavalitsuse reeglistik ja paindumatus.

Mikrokorterite ehitamise poolt- ja vastuargumentide loetelu võib pikaks venitada ning kindlasti on oluliseks muutujaks veel mainimata demograafilised protsessid ja muutused leibkondades.

Tänane turuseis on selline, et mikrokortereid ehitatakse ja pakutakse vähem, kui turunõudlust on. Nõudluse viib paljuski üles kasvanud ehitushind sisendhinnana ja kogu kinnisvaraturu hinnatõus. Mis siis, et mikrokorteri ühikuhind on reeglina kõrge, kui tagasihoidlike võimalustega inimesel on valida, kas osta 50 000 eurot maksev 1-toaline korter või 80 000 eurot maksev korter, siis valib ta odavama. Suur osa inimesi vaatab ikka lõpphinda ja ei arvesta seda ruutmeetri peale.