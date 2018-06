IKEA ja Neste on ühendanud käed, et astuda järgmine samm naftavaba tuleviku suunas

Plastik on traditsiooniliselt valmistatud naftast, selle kasutamine avaldab aga kahjulikku mõju meie elukeskkonnale. Taastuvtoorainetest plastiku tootmine on seevastu oluliselt keskkonnasäästlikum, andes IKEAle väärt võimaluse loobuda fossiilkütuse kasutamisest oma tootmisprotsessis.

Tänaseks on ettevõtted jõudnud lahenduseni, mis võimaldab neil prügist ja jäätmetest toota polüpropüleen- ja polüetüleenplastikut. Olgu märgitud, et polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE) on enimkasutatavad plastiku materjalid maailmas.