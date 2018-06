Lihtsa liivakasti suudab ehitada igamees

K-rauta üldehituse ja puidu tootejuht Oliver Prokopovitsi sõnul tuleb esmalt leida sobiv koht aia päikesepoolsemas osas. Sealjuures tuleb jälgida, et liivakasti lähedusse ei jääks suuri puid või sipelgapesasid. Liivakasti ehituseks sobivad hästi näiteks immutatud või kuumtöödeldud terrassilauad, aga ka ümarpalgid ja prussid. Prokopovits märgib, et haljad töötlemata lauad võib oma kavatsustest julgelt välja visata - järgmiseks hooajaks võivad lauad juba pehkinud olla. Kui liivakasti lähedusse jääb puid ja põõsaid või on pereliikmeks kass, on mõttekas liivakast kas kile või katteplaadiga õhtutundideks kinni katta.