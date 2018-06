Fotod: noor Eesti pere annab ära oma väga omanäolise kodu

Eero ja Mari-Anne, kes eelmisel aastal endale kaubikust kodu ehitasid ning selles tänaseks ka üheksa kuud elanud ja mööda maailma ringi rännanud on, koguvad Hooandjas raha oma dokumentaalfilmi tarbeks ning kui üks nende vahe-eesmärke täidetud saab, läheb toetajate vahel loosi seesama kaubik, tänu millele dokumentaalfilm valminud on.

Hetkel on noored kokku kogunud 150 protsenti madalaimast seatud eesmärgist, see tähendab, et nende film valmib suve lõpuks ja linastub augustis Tallinnas, Pärnus ja Tartus. 200 protsendi täitumisel lisanduvad veel mõned linnad ning 350 protsendi täitumisel lähebki toetajate vahel kaubik loosi.

Miks üldse peaks keegi noori toetama? «Projekti toetades kindlustad, et valik alternatiivsest eluviisist jõuaks võimalikult paljude eestlasteni ning avab nende silmad, kuidas on võimalik taskukohasemalt reisida ja miks mitte ka elada. Loodame näidata filmi võimalikult paljudes linnades ja kohe KINDLASTI tahame me jõuda sinuni! Tahame sinuga jagada seda filmi ja pilte teekonnast, rääkida oma kogemusest ning vastata kõikvõimalikele küsimustele. Number üks eesmärk on inspireerida ja sütitada vaatajates mõtet, et elu on ilus ja avastamiseks loodud,» selgitavad noored ise Hooandjas.