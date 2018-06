Foto: Eesti naise koduaias kasvab enneolematult võimas maasikas

Kadri ütleb, et taimi ta kuidagi spetsiaalselt turgutanud ega erilisel viljakusele ergutanud ei ole. Isegi väetist pole need saanud.

Et rohida oleks lihtsam, on peenarde peal maasikakile. Et linnud saaki ära ei hävitaks, on taimedel katteloor peal.