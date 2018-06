Riik peaks noortele peredele looma maamajade rentimise võimaluse

«Majandusminister Urve Palo surub valitsuses jonnakalt läbi oma maapiirkondadesse mõeldud uute munitsipaalmajade ideed. Minu meelest ei ole see eriti terane mõte. Pakun välja teise lahenduse. Kunagi algatati programm «Maale elama», mis kõlas hästi, aga lõppes ei kusagil. Riik peaks looma maapiirkondades asuvate vanade eramute remondiprogrammi,» leiab Ostra.

Ta ütleb et riik, konkreetsemalt majandus- või maaeluministeerium, suunab renoveeritud majad konkursile, kus osalevad noored pered. Konkursil osalemise tingimused on vaja täpsemalt läbi mõelda, aga see olevat tehniline küsimus. «Riik annaks sel konkursil kinnistud rendile väljaostmise tingimusega. Rent oleks null eurot, ent noored peaksid maksma igakuiselt sümboolse summa. Näiteks 166,67 eurot kuus. Lisaks sellele kustutaks riik iga lapse sünni järel mingi protsendi võlast, ühe lapse kohta näiteks 15 protsenti,» kirjeldab kuue lapse isa Ostra ideed, kuidas päästa vanad maamajad lõplikust hävimisest ja tuua senisest märksa rohkem noori inimesi väikestesse paikadesse elama.