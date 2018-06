Fotod: inglise stiilis eramu võlub elegantse maalähedusega

See kahekorruseline maja Viimsis on kahtlemata midagi märkimisväärset. Eramu, üldpinnaga 237 ruutmeetrit, on pakub nii silmailu kui hingerõõmu. Hoonet ümbritseb elupuude ja püsitaimedega aed. Krundi ühte külge on rajatud pikk kiviaed, kinnistult leiab lisaks veel vahva maakeldri, kuhu talveks varusid talletada. Kirsiks tordil on aga kinnistul olev bassein, kuhu kuumadel suvepäevadel kosutust otsima minna.