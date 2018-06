Austraalia mees pakub tasuta maja ühel lihtsal tingimusel

Sidney mehe pakkumine on iseenesest lihtne - koduomanik annab oma maja tasuta inimesele, kes on nõus hoone äraveoga seonduvad toimingud ja kulud enda õlgadele võtma.

Tony Tilocca krundile on planeeritud juba uus elamukompleks ning selle asemel, et vaadata pealt, kuidas ehitusmehed maja maatasa teevad, otsustas maja omanik, et täiesti elamiskõlblik maja vajab kuskil mujal uut võimalust, vahendab homes.nine.com.au. Mees usub, et maja ümberpaigutamine on «ülim taastöötlus», millest võidavad nii arendajad kui maja uued omanikud. Mees ise pääseb seevastu maja lammutamisega seotud kuludest.