Tasub teada: jaanilõkkele kehtivad tänavu väga mitmed tavatud piirangud

Pikalt püsinud kuuma ja kuiva tõttu on kogu Eesti hetkel kuulutatud äärmiselt suure tuleohuga alaks ja see tähendab, et metsas lõkke tegemine on rangelt keelatud. Seda ka selleks ettevalmistatud kohtades. Samuti on keelatud metsas grillseadmete kasutamine ja suitsetamine. Jaanilõketega tuleks tänavu üleüldse olla väga ettevaatlik, sest põua tõttu on tuleohtlikud ka koduaiad.