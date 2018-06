Eesti ettevõtte leiutis saab välismeedias kõvasti kiita

Tegemist on meie vana hea Click & Grow´ga, mille on nüüd avastanud Ameerika Ühendriikide portaal Today Home.

Selle korteris elav toimetaja Donna Fredykin, kes tunnistab, et ta on aianduses pigem ebaõnnestuja, on seadeldisest täielikus vaimustuses, sest tänu omakasvatatud maitsetaimedele on tal õnnestunud ka poeg rohelist kraami sööma meelitada.