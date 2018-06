Fotod: Kadrioru vanas väärikas majas müüakse hämmastava sisustusega kodu

Väärikas eestiaegses 1927. aastal ehitatud majas asuv endine kahetoaline 40-ruutmeetrine korter on ümber ehitatud väga põnevaks elamispinnaks.

Kahe tasapinnaga korteri niiöelda esimesel korrusel on köök-elutuba ja vannituba, teisele jääb magamisruum. Viimane asub poolkorrusel: sellist lahendust võimaldavad korteri 3,8 meetrit kõrged laed.

Korter on väga omapäraselt ja silmatorkavalt sisustatud, moodustades võimsa kontrasti majaga, milles see asub. Kortermaja on klassikaline esimese vabariigi aegne kiviehitis, millel korralikud paksud seinad.