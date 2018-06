Üürikorterit sisustades kasuta ära kõik, mis sulle antud

1. Mitmekülgne kodutekstiil

Kardinad, pleedid, diivanipadjad ja vaibad on parim viis iskupära lisamiseks. Neid on kerge vahetada ja vajadusel ka endaga kaasa võtta. Need ei maksa palju, kuid annavad ruumile koheselt uue näo.

2. Peeglike, peeglike seina peal

Peeglid on hea viis, kuidas väike ruum hetkega suureks muuta. Ka peegleid on erinevaid ning nende raamid võivad toimida põneva lisaaksessuaarina elamises. Praegusel ajal on eriti populaarsed erinevad riputatavad isendid- ümmargused laevapeeglid, erikujulised aksessuaarpeeglid või aknaraamide sisse paigutatuid peeglid, mida on hea asetada kasvõi lihtsalt elutoa seinanajale seisma.

3. Koostöö elamispinnaga

Kas su kodu asub paneelmajas või vanas puidust hoones? Pane tähele selle iseloomu ja proovi aksessuaare valides ümbritseva keskkonna ja atmosfääriga koostööd teha. Kõik, mis vana on jälle moes ning kõik, mis on uus, sobitub kenasti vanahõnguliste detailidega.

4. Lisa elu

Viise, kuidas eluruum elavamaks muuta, leidub rohkelt, tuleb vaid kujutlusvõime tööle panna. Ilmetutele seintele saab anda veidi elurõõmu ajutiste kleebiste näol. Kõige lihtsam viis tuppa veidi elu tuua on hoopiski taimi kasutades. Mõni suurte lehtedega taim huvitavas potis, mõjub teinekord tunduvalt paremini kui trendide kannul jooksev tapeet.

5. Kasuta ruumi targalt

Üürikorteris elades tasub igast ruutmeetrist ning vabast pinnast kümne küünega kinni hoida. Paneelmaja korteri rõdu võib olla küll väikene, ent mõistlik ruumikasutus võib selle näiliselt aga ka visuaalselt oluliselt avaramaks ning hubasemaks muuta. Vii sinna näiteks mõni tool, lisa pleed, küünlad või lambikesed ja sul on hetkega olemas äge lugemisnurk, kuhu tundideks põgeneda.