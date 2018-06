Silicon Valley testib kinnisvara piire: väikese maja eest küsitakse hingehinda

Silicon Valley on Ameerika Ühendriikides California osariigis asuv piirkond. Tehnikamaailma mekaks tituleeritud territooriumil elamispinda nii lihtsalt juba ei leia. Selle, 1920. aastal valminud maja, üldpinnaga 83,3 ruutmeetrit, uued omanikud peavad aga arvestama üsna krõbeda investeeringuga.

2,6 miljoni dollari ehk veidi enam kui 2,24 miljoni euro eest müüki paisatud maja on ajarattast küll veidi räsitud, ent muidu igati elamiskõlblik elamu, vahendab nypost.com. Kahest magamistoast ja ühest vannitoast koosnev hoone on valgusrikas ning helge.

«Minu arvates on see veidi ülehinnatud,» ütles kinnisvara vahendav maakler Laura McCarthy, täpsustades, et määratud hinnaklass olevat ta klientide tungiv soov.