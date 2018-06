Fotod: vene perekonna korter paistab silma väga põneva lahendusega

Ka ülejäänud planeeringut muudeti märkimisväärselt, et kodust saaks avar ja valgusküllane paik, kus kõigil hommikust õhtuni mõnus aega veeta. Korteri keskel on trepistruktuur, mille ümber koondunud kõik ülejäänud ruumid.

Kõik magamistoad on ülemisel korrusel mõnusalt eraldatud, all on aga suur avar ruum, kus kogu perel on võimalik kokku saada ja end hästi tunda. Ülemine korrus on seevastu mõnus, pisut koopalik ja tulvil ägedaid lahendusi nagu see kahe korruse vaheline võrk.